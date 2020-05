Mediálna manipulácia – Korona vírus (COVID-19) a ako sa „nenakŕmiť“ negativitou.

Informácie okolo vírusu Covid-19 sa šíria svetom rýchlosťou svetla. Ktoré z nich sú pravdivé a ktoré nie, je niekedy ťažké určiť. Pred tonou informácií, ktoré denne z každej strany dostaneme sa niekedy nevieme brániť. Čo robiť?

Média vždy boli najlepším prostriedkom ako manipulovať ľudí. Práve silnú manipuláciu médií zažívame teraz, keďže na Slovensku momentálne vládne strach z nového Korona vírusu alebo Covid-19. Prostredníctvom médií sme sa dozvedeli neúrekom veľa informácií o tom, ako by sme sa mali chrániť a čo naozaj pomáha pri prevencii.

Na internetový trh sa dostalo veľa BIO obchodov, ktoré ponúkajú zaručene najlepšie potraviny. Vraj pomôžu pri prevencii proti vírusu. Keďže vírus koluje po celom svete, ľudia si povymýšľali spôsoby ako na seba upriamiť pozornosť a médiá sú na to najlepším možným prostriedkom. Vznikli e-shopy, kde si môžeme tieto výrobky kúpiť. Ľudia prišli s rôznymi rastlinami, ktoré pomáhajú na imunitu, na silu pri boji proti vírusom a podobne. Podľa môjho názoru, je to trochu diskutabilné. Nie všetky tieto rastliny majú tie správne účinky. Mnohé z nich sú iba obyčajný vitamín C ale s dobrou reklamou a marketingom. Tento príspevok nie je len o negatívnom pohľade, ale musím podotknúť, že popri všetkých týchto výmysloch som sa dopracovala aj k rastline, o ktorej som vedela dávno, ale nereagovala som na ňu. Je to rastlina, ktorá okrem toho, že môže napraviť poškodené DNA, môže, vraj podľa popisu, aj vyliečiť alergiu. Zatiaľ má na mňa veľmi dobré účinky ale možno je to celé iba psychosomatika ako všetko okolo nás, čo sa nám snažia natlačiť do hláv a do tela.

Všetci sa momentálne bojíme. A práve toto využili iní ľudia. Na sociálnych sieťach sme sa mohli dočítať o rôznych spôsoboch a materiáloch, ktoré na vírus pomáhajú. Veľa ľudí dokonca písalo na Facebook súkromné správy, aby sme nepoužívali určitý typ lieku, pretože u pacientov, ktorí zomreli vraj bola po pitve nájdená látka, ktorá sa nachádza v danom lieku. V celej situácii sme uverili čomukoľvek, čo by upokojilo našu myseľ a práve preto to medzi ľuďmi kolovalo neskutočne rýchlo. Čo ma šokovalo a zároveň pobavilo bolo, keď na rôzne mužské portály písali články o tom, ako by ženy mali piť spermie. Podľa nemenovanej Angličanky je to najlepšia prevencia proti vírusu. Vraj obsahujú veľa vitamínov.

Keď už sa veci trochu začali upokojovať, iný internetový portál napísal články a domácej „ponorke“. Písali iba o tom, ako už všetkým vadí byť zatvorený doma a neustále frflanie partnera je neznesiteľné. Po prečítaní tohto článku ste museli dostať ponorku z partnera, aj keď nebola ešte ani v dohľade. Jednoducho vám to „natlačili“ do hlavy. Veď je to tak jednoduchšie ísť z davom ako proti nemu. Nie?

Kvôli rôznym informáciám a dezinformáciám sa mnohí ľudia uzatvorili nie len do seba, ale hlavne doma. Je to fajn, ale netreba zabúdať, že človek potrebuje aj nádych na čerstvom vzduchu. Nedávno som bola na bicykli a premýšľala som nad tým, že ľudia majú mať „pre istotu“ od seba dvoj metrový rozostup. Pozerala som sa na jedno jazero na ostrove Kopáč a do mojej blízkosti prišiel mladý pár. Nič som si z toho nerobila. Mali rúška a navyše si myslím, že človek, ktorý je nakazený na prechádzku alebo na bicykel nepôjde, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou nebude mať na to energiu a bude vyčerpaný. Verím totiž, že ľudia sú zodpovední. Chlapec sa priblížil možno na vzdialenosť meter a pol, a jeho partnerka hneď povedala niečo v zmysle: „Nechoď tak blízko k ľuďom“. Myslím si, že vďaka médiám sa ľudia viac odcudzujú a boja aj toho, kto je úplne v poriadku, pretože všade hlásajú, že vírus nemá karanténnu dobu len 14 dní ale 30 až 60 dní. Ak by to bola pravda, už dnes by sme mali na Slovensku oveľa väčší počet nakazených. Namiesto toho začínajú uvoľňovacie fázy o čom by sme tiež mohli písať či hovoriť na dlhšie.

Naopak, v mnohých médiách sa dozvieme, že ľudia si vďaka tejto situácii pomáhajú a chodia nakupovať ľudom potraviny, ktorí by do obchodu ísť nemali. Možno médiá manipulujú, ale musia podať aj určité správy, ktoré sú pravdivé, pretože inak by im ľudia už neverili vôbec nič.

V dnešnej dobe sú medzi nami ľudia, ktorí musia dennodenne pozerať správy, respektíve televízne noviny, aby sa dozvedeli, čo sa vo svete deje. Nejde len o korona vírus. O víruse sa snažili médiá povedať aj veľa užitočných vecí, to treba uznať. Ale žiaľ, nie vždy tak tomu bolo. Častokrát si ľudia zapli televízne správy a prvé informácie, ktoré dostávali boli, ako sa politici medzi sebou hašterili a ktorí z nich povedal väčšiu hlúposť na toho druhého. Aj o tomto sú média.

Médiá nám dali toľko informácií, že ich niektorí ľudia ani nestíhali spracovať. Podaktorí vôbec nevychádzali von, pretože v televízii povedali, že sa von chodiť nemôže. Najskôr ľudia nechodili ani do prírody, lebo v televízii povedali, že vírus sa drží všade okolo nás. Vytvorili paniku, ktorej sa ľudia veľmi rýchlo chytili. Bolo naozaj málo prípadov, kedy si ľudia povedali, že je to v poriadku. Budeme dodržiavať pravidlá ale nebudeme panikáriť. Následne prišli informácie, že vírus sa v prírode nedrží a môžeme ju navštevovať. Na túto tému bolo a stále je veľa názorov, ale osobne si myslím, že ísť do prírody môže ľudom v tejto situácii len prospievať.

Čo však tým všetkým chceli médiá dosiahnuť? Chceli len vyvolať strach? Alebo paniku? Obchodné reťazce potrebovali predať ryžu alebo cestoviny, tak médiá vytvorili v správach rubriku Korona vírus na Slovensku? S odstupom času si na to už vieme možno odpovedať každý sám za seba a s vlastným názorom. Aj keď médiá sú vždy radi, ak šírime názor, ktorý bol vypovedaný práve od nich. Práve preto sa takéto články píšu alebo vysielajú. Skúsme sa na všetko pozerať aspoň o trochu viac pozitívne. Doma máme zrazu čas na veci, na ktoré by sme za bežného kolobehu čas nemali. Vieme stráviť viac času s našimi blízkymi, alebo nadobudnúť nové poznatky, vzdelávať sa, začať robiť niečo, čo sme inokedy nestíhali ale hlavne oddychovať. Skúsme to takto a určite sa viac nebudeme cítiť pod tlakom médií. Alebo si jednoducho vypnite televíziu na deň či dva a určite vám odľahne.